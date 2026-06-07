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Марнер — 1-й игрок в истории НХЛ с 4 очками за период в матче финала Кубка Стэнли. В 1919 году столько же набрал представитель другой лиги

Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:4, овертайм).

Во втором периоде 29-летний канадец ассистировал при шайбе Томаша Гертла, а затем сам забил трижды подряд (за 6 минут 10 секунд — самый быстрый хет-трик в истории финалов).

Марнер стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 4 очка за период в матче финала Кубка Стэнли.

При этом в истории финалов в эпоху НХЛ (с 1918 года) 4 очка также набирал представитель другой лиги — Фрэнк Фойстон из PCHA.

Игрок «Сиэтл Метрополитанс» сделал хет-трик и результативную передачу в третьем матче финальной серии с «Монреалем» (7:2, 2−2 — серия не была завершена из-за пандемии испанского гриппа).