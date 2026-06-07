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«Вегас» повел 2−1 в финале Кубка Стэнли с «Каролиной», выиграв 3-й матч (5:4 2ОТ после 4:0). Теодор забил победный гол на 86-й минуте

«Вегас» одолел «Каролину» (5:4 2ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2−1).

Во втором периоде «Голден Найтс» забросили 4 безответные шайбы (Митч Марнер сделал хет-трик за 6:10 — самый быстрый в истории финалов Кубка Стэнли).

В третьем периоде «Харрикейнс» отыгрались — 4:4, в том числе забросив 3 шайбы за 39 секунд на 48-й минуте (рекорд финалов Кубка Стэнли).

Первый овертайм завершился без голов, а во втором победную точку поставил защитник «Вегаса» Ши Теодор.

Он стал первой звездой встречи с 2 (1+1) баллами, Марнер — второй (3+1), вернувшийся после попадания шайбы в лицо в прошлом матче защитник Брэйден Макнэбб — третьей (0+2).