«Вегас» повел 2−1 в финале Кубка Стэнли с «Каролиной», выиграв 3-й матч (5:4 2ОТ после 4:0). Теодор забил победный гол на 86-й минуте

Во втором периоде «Голден Найтс» забросили 4 безответные шайбы (Митч Марнер сделал хет-трик за 6:10 — самый быстрый в истории финалов Кубка Стэнли).
В третьем периоде «Харрикейнс» отыгрались — 4:4, в том числе забросив 3 шайбы за 39 секунд на 48-й минуте (рекорд финалов Кубка Стэнли).
Первый овертайм завершился без голов, а во втором победную точку поставил защитник «Вегаса» Ши Теодор.
Он стал первой звездой встречи с 2 (1+1) баллами, Марнер — второй (3+1), вернувшийся после попадания шайбы в лицо в прошлом матче защитник Брэйден Макнэбб — третьей (0+2).