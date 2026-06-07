«Вегас» и «Каролина» применили 108 силовых приемов в 3-м матче финала — 66:42. Форвард «Голден Найтс» Коул Смит записал в актив 14 хитов

Счет по хитам — 66:42 в пользу «Голден Найтс».
Самым активным в силовой борьбе был форвард «рыцарей» Коул Смит — 14 силовых за 19:19 на льду.
Лучший результат в плей-офф НХЛ с начала учета хитов (2005/06) — 19. Достижение принадлежит Брендену Морроу (2008, «Даллас», 6-й матч серии второго раунда с «Сан-Хосе» — 2:1 4 ОТ, 51:00 на льду). Результат Смита вошел в топ-7.
Также у «Вегаса» отличились форварды Ник Дауд (8 силовых), Иван Барбашев (7), Бретт Хауден (6), Колтон Сиссонс и Томаш Гертл (по 5).
У «Харрикейнс» по 5 силовых записали в актив защитники Александр Никишин и Шон Уокер, а также форвард Андрей Свечников.