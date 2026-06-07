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«Вегас» и «Каролина» применили 108 силовых приемов в 3-м матче финала — 66:42. Форвард «Голден Найтс» Коул Смит записал в актив 14 хитов

«Вегас» и «Каролина» применили в общей сложности 108 силовых приемов в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 2−1).

Счет по хитам — 66:42 в пользу «Голден Найтс».

Самым активным в силовой борьбе был форвард «рыцарей» Коул Смит — 14 силовых за 19:19 на льду.

Лучший результат в плей-офф НХЛ с начала учета хитов (2005/06) — 19. Достижение принадлежит Брендену Морроу (2008, «Даллас», 6-й матч серии второго раунда с «Сан-Хосе» — 2:1 4 ОТ, 51:00 на льду). Результат Смита вошел в топ-7.

Также у «Вегаса» отличились форварды Ник Дауд (8 силовых), Иван Барбашев (7), Бретт Хауден (6), Колтон Сиссонс и Томаш Гертл (по 5).

У «Харрикейнс» по 5 силовых записали в актив защитники Александр Никишин и Шон Уокер, а также форвард Андрей Свечников.