«Вегас» и «Каролина» применили 108 силовых приемов в 3-м матче финала — 66:42. Форвард «Голден Найтс» Коул Смит записал в актив 14 хитов

Лучший результат в плей-офф НХЛ с начала учета хитов (2005/06) — 19. Достижение принадлежит Брендену Морроу (2008, «Даллас», 6-й матч серии второго раунда с «Сан-Хосе» — 2:1 4 ОТ, 51:00 на льду). Результат Смита вошел в топ-7.