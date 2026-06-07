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Овечкин о российских хоккеистах: «Самый модный? Сергачев. Кто постоянно опаздывает? Кучеров. Кто больше всех съедает? Ковальчук»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос о российских хоккеистах.

Источник: Спортс‘’

— Кто самый модный?

— Сергачев.

— Самый веселый в раздевалке?

— Кузнецов.

— Кто постоянно опаздывает?

— Давай возьмем Кучерова (улыбается).

— Кто дольше всех отвечает на сообщения?

— Орлов.

— Кто больше всех съедает в ресторане?

— Ковальчук.

— Кто первым полезет в потасовку?

— Ковальчук.

— Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?

— Панарин.

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ состоится 25 июля на «СКА-Арене».

Дэйли об Овечкине как лучшем голеадоре в истории хоккея: «Интересно, почему Хоу не получает признание за 8 сезонов в ВХА. Особенно если Ягру отдают должное за голы в чешской лиге».

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