Овечкин о российских хоккеистах: «Самый модный? Сергачев. Кто постоянно опаздывает? Кучеров. Кто больше всех съедает? Ковальчук»

— Кто самый модный?
— Сергачев.
— Самый веселый в раздевалке?
— Кузнецов.
— Кто постоянно опаздывает?
— Давай возьмем Кучерова (улыбается).
— Кто дольше всех отвечает на сообщения?
— Орлов.
— Кто больше всех съедает в ресторане?
— Ковальчук.
— Кто первым полезет в потасовку?
— Ковальчук.
— Кто лучше всех сыграет на «Матче года»?
— Панарин.
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ состоится 25 июля на «СКА-Арене».
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