Быков о будущем Овечкина: «Было бы хорошо и дальше созерцать его мастерство! Александр может продолжать играть в НХЛ или КХЛ, пока здоровье позволяет»

"Пока есть желание и возможность, пока здоровье позволяет — Александр может продолжать карьеру. А вот в НХЛ или в КХЛ, уже его решение.
В любом случае, было бы хорошо иметь возможность и дальше созерцать его мастерство!" — сказал Быков.
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