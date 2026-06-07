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Быков о будущем Овечкина: «Было бы хорошо и дальше созерцать его мастерство! Александр может продолжать играть в НХЛ или КХЛ, пока здоровье позволяет»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил надежду, что Александр Овечкин продолжит игровую карьеру в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

"Пока есть желание и возможность, пока здоровье позволяет — Александр может продолжать карьеру. А вот в НХЛ или в КХЛ, уже его решение.

В любом случае, было бы хорошо иметь возможность и дальше созерцать его мастерство!" — сказал Быков.

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