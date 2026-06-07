Мороз подписал с «Ютой» контракт новичка на 2 года

В минувшем регулярном FONBET Чемпионате КХЛ 22-летний форвард набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах за минское «Динамо». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 8 играх.
Ранее клуб из Беларуси сделал ограниченно свободному агенту заградительное квалификационное предложение сроком на два года.
Сообщалось, что Морозу предложили 46 млн рублей в КХЛ / 4,6 млн в фарм-клубе в первый год и 92 / 9,2 во второй. Размер компенсации в случае оффершита может составить около 150 млн рублей.
На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран «Аризоной» под общим 88-м номером.