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Мороз подписал с «Ютой» контракт новичка на 2 года

Вадим Мороз подписал контракт новичка с «Ютой» на два года. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Источник: Спортс‘’

В минувшем регулярном FONBET Чемпионате КХЛ 22-летний форвард набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах за минское «Динамо». В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 8 играх.

Ранее клуб из Беларуси сделал ограниченно свободному агенту заградительное квалификационное предложение сроком на два года.

Сообщалось, что Морозу предложили 46 млн рублей в КХЛ / 4,6 млн в фарм-клубе в первый год и 92 / 9,2 во второй. Размер компенсации в случае оффершита может составить около 150 млн рублей.

На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран «Аризоной» под общим 88-м номером.