Рыбин о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Приедет Панарин, условно, на него нужны будут сумасшедшие деньги. Клуб регламент не нарушил»

— Мнение общественности на счет переподписания контрактов «Локомотива» разделилось. Одни говорят, что в Ярославле не совсем честно поступили, воспользовавшись лазейкой в регламенте, а другие считают, что раз клуб ничего не нарушил, вопросов к нему быть не может. На чьей стороне вы?