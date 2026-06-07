Рыбин о переподписании контрактов в «Локомотиве»: «Приедет Панарин, условно, на него нужны будут сумасшедшие деньги. Клуб регламент не нарушил»

Ярославский клуб ранее расторг и заново подписал соглашения с 10 хоккеистами.
— Мнение общественности на счет переподписания контрактов «Локомотива» разделилось. Одни говорят, что в Ярославле не совсем честно поступили, воспользовавшись лазейкой в регламенте, а другие считают, что раз клуб ничего не нарушил, вопросов к нему быть не может. На чьей стороне вы?
— Я отвечу вам словами президента КХЛ Алексея Морозова. Команда не нарушила регламент, в противном случае не смогли бы зарегистрировать контракты в ЦИБе. Как по мне, пусть контракт лучше заканчивается, а потом уже подписывается новый. Неправильно менять контракт по ходу пьесы.
— При этом «Локомотив» освободил много места под потолком зарплат КХЛ и может потратить его на подписания значимых хоккеистов.
— Только если какая‑то суперзвезда на огромные деньги. Условно, приедет Панарин, на него нужны будут сумасшедшие деньги. Но в целом команда уже готова к следующему сезону, еще пару человек максимум могут подписать, да и молодежь Квартальнов будет привлекать, — сказал Рыбин.