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Коньков о «Везине» Василевского: «Заслуженна. Разве специалисты НХЛ могут ошибиться? Андрей — один из лучших голкиперов лиги много лет»

Бывший нападающий сборной России Сергей Коньков поделился мнением о том, что Андрея Василевского из «Тампы» признали лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс‘’

31-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз, обойдя в борьбе за награду Илью Сорокина из «Айлендерс».

— Насколько заслуженно Василевский получил «Везину»?

— Разве специалисты НХЛ могут ошибиться? Конечно, Василевский заслуженно получил приз. Он также поблагодарил свою команду за работу, так что это достижение всего коллектива и, естественно, заслуга Андрея Василевского.

На протяжении многих лет Андрей является одним из лучших голкиперов лиги, поэтому считаю награду абсолютно заслуженной, — сказал Коньков.