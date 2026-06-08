Короткий о силовой игре: «В МХЛ нормально людей переворачивал, от моих хитов и об стекло разбивались. Я вырезал свои силовые приемы, делал из них видосы под музыку»

— Да, я уже в первом сезоне МХЛ нормально людей переворачивал. Да и в СДЮШОР тоже раскалывал. Никогда не боялся бить соперников и получать силовые приемы. Почему нет? Это часть игры. Раньше, играя в МХЛ, я вырезал свои силовые приемы, делал из них видосы под музыку и сохранял в галерею. Там от моих хитов люди и кругом переворачивались, и об стекло разбивались. Много чего было.