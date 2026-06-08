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Короткий о силовой игре: «В МХЛ нормально людей переворачивал, от моих хитов и об стекло разбивались. Я вырезал свои силовые приемы, делал из них видосы под музыку»

20-летний нападающий СКА Матвей Короткий рассказал о своем отношении к силовой игре.

Источник: Спортс‘’

— Вы сильно добавили в мышечной массе по сравнению с прошлым годом?

— Думаю, что нормально добавил. Примерно три-четыре килограмма мышечной массы. Сейчас я вешу 88 килограммов при росте 187 сантиметров.

— Вы всегда были жестким на льду?

— Да, я уже в первом сезоне МХЛ нормально людей переворачивал. Да и в СДЮШОР тоже раскалывал. Никогда не боялся бить соперников и получать силовые приемы. Почему нет? Это часть игры. Раньше, играя в МХЛ, я вырезал свои силовые приемы, делал из них видосы под музыку и сохранял в галерею. Там от моих хитов люди и кругом переворачивались, и об стекло разбивались. Много чего было.

— Вы равнялись на кого-то?

— Нет, я никогда не фанател по каким-то хоккеистам. Моим кумиром всегда был папа, всю жизнь слушаю его и равняюсь на него. Он очень целеустремленный человек, — рассказал Матвей Короткий.