Торторелла дал «Вегасу» день отдыха перед 4-й игрой с «Каролиной»: «Чрезмерные тренировки скорее вредят, чем помогают в плей-офф. Мы доверяем ребятам, пусть займутся своими делами»

"У нас было очень много хоккея по сути, три матча за пять с половиной дней. Как бы ни хотелось придерживаться привычного ритма и играть через день, из-за перелетов с востока на запад и обратно мы постараемся максимально эффективно использовать эти дни. Сегодня ребята даже не приедут на арену. На мой взгляд, дело не в физическом состоянии, а в психологии. Нужно просто ненадолго отвлечься от хоккея. Эти три матча получились сумасшедшими, а завтра мы снова выйдем на лед.