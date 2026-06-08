Торторелла дал «Вегасу» день отдыха перед 4-й игрой с «Каролиной»: «Чрезмерные тренировки скорее вредят, чем помогают. Мы доверяем ребятам, пусть займутся своими делами»

"У нас было очень много хоккея, фактически три матча за пять с половиной дней. Как бы ни хотелось придерживаться привычного ритма и играть через день, из-за перелетов с востока на запад и обратно мы постараемся максимально эффективно использовать эти дни. Сегодня ребята даже не приедут на арену. На мой взгляд, дело не в физическом состоянии, а в психологии. Нужно просто ненадолго отвлечься от хоккея. Эти три матча получились сумасшедшими, а завтра мы снова выйдем на лед.
Мы доверяем нашим ребятам. Я поговорю с командой, но мы им доверяем. У нас есть два дня между матчами. Сегодня никого на лед не пустим. Завтра проведем полноценную тренировку, поскольку пауза чуть длиннее обычного. Но по ходу серии, пусть сейчас календарь и стал немного более растянутым, мы стараемся дать игрокам возможность самим понять, что им необходимо.
Думаю, в это время года чрезмерные тренировки скорее вредят, чем помогают. Завтра немного разгоним кровь и поддержим тонус, но в остальном — пусть занимаются своими делами", — сказал Торторелла.