Фарм «Торонто» вышел в финал плей-офф АХЛ, выбив фарм «Питтсбурга» (4−2). Ахтямов отразил 39 из 40 бросков в 6-м матче серии, Алекс Нюландер забил Мурашову в овертайме

Фарм «Торонто» вышел в финал плей-офф АХЛ впервые с чемпионского 2018 года. Соперник определится в седьмом матче финала Запада между «Колорадо Иглс» и «Чикаго Вулвс» (3−3).
Автором гола в овертайме (на 75-й минуте) и первой звездой шестого матча серии был признан форвард «Марлис» Алекс Нюландер. У него 5 (5+0) очков в 19 играх в текущем плей-офф.
Второй звездой стал российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов, отразивший 39 из 40 бросков. У него 11 побед в 17 играх в текущем плей-офф при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,12.
Вратарь «Пингвинс» Сергей Мурашов отразил 37 из 39 бросков в шестой игре. Он завершил плей-офф с 8 победами в 15 играх (93,1% сэйвов, 2,11).
В составе фарма «Питтсбурга» также выступали еще 2 россиянина — защитник Александр Алексеев (11 игр, 1+4, полезность «плюс 7») и форвард Михаил Ильин (15 игр, 2+7, «плюс 3»).