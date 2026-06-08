Бринд’Амор о стартовом вратаре «Каролины» в 4-м матче финала: «Не предполагаю никаких изменений, но решение примем после тренировки завтра. Посмотрим на самочувствие Андерсена»

Конечно, некоторые пропущенные нами голы в третьей игре были обидными. Но в целом Фредди сыграл неплохо. Было несколько неудачных отскоков — что есть, то есть. Бас вышел на замену и тоже хорошо сыграл«, — сказал Бринд’Амор.