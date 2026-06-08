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Бринд’Амор о стартовом вратаре «Каролины» в 4-м матче финала: «Не предполагаю никаких изменений, но решение примем после тренировки завтра. Посмотрим на самочувствие Андерсена»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор был уклончив при ответе на вопрос о выборе стартового вратаря на четвертый матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (1−2).

Источник: Спортс‘’

В третьей игре (4:5 2ОТ) 36-летний Фредерик Андерсен пропустил 4 шайбы после 16 бросков и был заменен после двух периодов.

27-летний Брендон Басси дебютировал в плей-офф НХЛ и отразил 18 из 19 бросков, в том числе штрафной бросок в исполнении Митча Марнера.

"Я не предполагаю никаких изменений. Но мы обсудим этот вопрос после тренировки завтра и тогда примем решение. Посмотрим на самочувствие Фредди. Пока ничего другого сказать не могу.

Конечно, некоторые пропущенные нами голы в третьей игре были обидными. Но в целом Фредди сыграл неплохо. Было несколько неудачных отскоков — что есть, то есть. Бас вышел на замену и тоже хорошо сыграл«, — сказал Бринд’Амор.