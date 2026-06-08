Плющев об «Авангарде»: «Сопин зачем-то вымел весь мусор на публику, в истории с Ливо хочет возложить всю ответственность на Буше. Это слабость менеджера»

— Судя по прессе, предстоящий сезон получится очень веселым для «Авангарда».
После стопроцентно тренерского поражения в полуфинале с «Локомотивом» Омск и так начнет сезон с пробитой психологией. Но лето, похоже, только добавит «Авангарду» проблем.
— Каких?
— Обычно препирательства между менеджером и тренером идут, что называется, за занавеской — и в прессу информация не вываливается.
Но тут мы видим совсем другую картину. Зачем-то выходит на интервью генменеджер Сопин — и перед всей публикой буквально поднимает ковер, выметая весь мусор, который под ним находится.
— Вы о дискуссии по поводу выбора между двумя канадскими форвардами — Комтуа и Ливо?
— Да, но история с Ливо и Комтуа — лишь одно из проявлений внутренних напряжений в Омске.
Выглядит странно, что менеджер решил показать: выбор в пользу Ливо сделан именно тренером. Понятно, что тем самым Сопин дистанцируется и всю ответственность пытается возложить на Буше.
На мой взгляд, эта игра слабая. Если ты настоящий генменеджер, то обязан отстаивать свою позицию — и не в прессе, а внутри клуба. А если выносишь сор из избы — показываешь свою слабость.
Ну и самое главное: когда придет время ответа, никто и не будет вспоминать, кто был за, а кто против. Тем более при нашем провинциальном менталитете, когда у иностранца позиции изначально сильнее, чем у российского специалиста, — сказал Плющев.