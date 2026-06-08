Фридман о Лавиолетте: «Думал, что его наймет “Торонто”, но сейчас есть неплохой шанс, что он возглавит “Лос-Анджелес”

61-летний специалист, выигрывавший Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году, ранее также возглавлял «Айлендерс», «Филадельфию», «Нэшвилл», «Вашингтон» и «Рейнджерс».
«Думал, что его наймет “Торонто”, но теперь есть неплохие шансы, что он возглавит “Лос-Анджелес”.
Что касается «Лифс», то по крайней мере одному из кандидатов они в итоге отказали с мотивировкой, что им нужен опытный тренер.
А потом появилась информация о Джо Павелски. Так что, тут стоит подождать, чем все закончится", — сказал Фридман.