Рыбин о Буше и Хартли: «Таких условий у нас ни один тренер не получал со времен Знарка, Быкова, Билялетдинова и Ротенберга, само собой. Омск был хорош, но без длинной лавки тяжело»

— У «Авангарда» в ротации на протяжении всего сезона было два запасных игрока. Пятерка у тебя все равно должна быть. Такие условия, как в КХЛ были созданы для Буше и Хартли, у нас ни один тренер не получал со времен Знарка, Быкова, Билялетдинова и Ротенберга, само собой.