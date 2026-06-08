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Рыбин о Буше и Хартли: «Таких условий у нас ни один тренер не получал со времен Знарка, Быкова, Билялетдинова и Ротенберга, само собой. Омск был хорош, но без длинной лавки тяжело»

Бывший игрок СКА и «Спартака» Максим Рыбин высказался об условиях, в которых Ги Буше и Боб Хартли работали в России.

Источник: Спортс‘’

— Сопин в «Авангарде» создал Буше все необходимые условия, при этом после вылета омского клуба из плей‑офф тренер заявил, что ему не хватило глубины состава.

Как считаете, есть ли у Буше потенциал бороться за Кубок Гагарина вместе с командой в следующем году, или канадский специалист просто не очень понял, где он находится?

— У «Авангарда» в ротации на протяжении всего сезона было два запасных игрока. Пятерка у тебя все равно должна быть. Такие условия, как в КХЛ были созданы для Буше и Хартли, у нас ни один тренер не получал со времен Знарка, Быкова, Билялетдинова и Ротенберга, само собой.

— А по силам будет Буше выиграть Кубок Гагарина с омским клубом?

— Они и в этом году его выиграли бы, если бы не пресловутые три секунды в серии с «Локомотивом». В финале «Ак Барс» они, уверен, обыграли бы.

По сути, в серии с «Локомотивом» омичи сами себе проиграли, все уже думали, что Ярославль едет в отпуск, но тут включается Радулов. И какой Радулов! Радулов опять великий, не знаю, будут ли еще такие повторения.

«Авангард» был действительно хорош, но без длинной лавки тяжело, кто бы что ни говорил, — сказал Рыбин.