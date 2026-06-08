Короткий о разнице между штабами Ларионова и Ротенберга: «В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. Раньше ошибки были критичны»

— Что помогло вам так хорошо начать сезон?
— Меня поставили в молодое звено к Полякову и Дишковскому, потом еще подключился Романов. Тренеры нам доверяли: давали играть и ошибаться, при этом мы старались сразу исправить допущенные ошибки.
Такой подход помогал всей команде. Поэтому выделю доверие, исполнительское мастерство и страсть на льду.
— Цена ошибки сильно изменилась по сравнению с предыдущим сезоном?
— Не столько цена ошибки, сколько подход к ней. В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. До этого сезона ошибки были критичны, их просто нельзя было допускать. Я не могу сказать, что тренерский штаб Ларионова нас совсем не ругал за косяки. Если они повторялись, то игрока могли «посадить» — так происходит во всех командах.
— Что еще изменилось в СКА после смены тренерского штаба?
— Мы стали больше играть в пас, часто действуем по схеме «отдал — открылся — получил — бросил», — сказал Короткий.