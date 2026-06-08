Короткий о разнице между штабами Ларионова и Ротенберга: «В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. Раньше ошибки были критичны»

— Не столько цена ошибки, сколько подход к ней. В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. До этого сезона ошибки были критичны, их просто нельзя было допускать. Я не могу сказать, что тренерский штаб Ларионова нас совсем не ругал за косяки. Если они повторялись, то игрока могли «посадить» — так происходит во всех командах.