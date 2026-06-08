Пизани о 13 шайбах Хаудена в плей-офф: «В Кубке Стэнли нельзя полагаться на одних и тех же ребят. Здорово, что он вносит свой вклад в успехи “Вегаса”

28-летний игрок забросил 13 шайб в 19 играх в текущем плей-офф НХЛ. В регулярке у него было 12 голов в 58 матчах.
Пизани в сезоне-2005/06 забросил 14 шайб в 24 играх за «Эдмонтон» и помог клубу дойти до финала Кубка Стэнли (там «Ойлерс» уступили «Каролине»). В регулярке у него тогда было 18 голов в 80 матчах.
"Каждый игрок считает, что способен забивать. Но на уровне НХЛ — это совсем другое дело. Поэтому я так ценю ребят вроде Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и других игроков из числа лучших — они могут делать это стабильно.
Но когда в плей-офф это делают разные игроки — и каждый год это всегда кто-то новый и другой — это важная составляющая для успеха.
Нельзя постоянно полагаться на одних и тех же ребят. Очень приятно видеть, что в «Вегасе» Хауден проявляет себя и вносит вклад в успехи команды.
Ему выпал шанс играть с Марнером, и он использует его по максимуму. Митч притягивает к себе соперников и создает возможности для партнеров", — сказал Пизани.