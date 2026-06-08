Басси о возможности стать основным вратарем «Каролины» в финале Кубка Стэнли: «Это не мне решать. Андерсен — причина, по которой мы здесь»

В третьем матче 27-летний канадец дебютировал в плей-офф НХЛ, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего 4 шайбы после 16 бросков.
Басси, вступивший в игру с начала третьего периода, отразил 18 из 19 бросков, в том числе штрафной бросок в исполнении Митча Марнера.
До этого сезона Брендон ни разу не играл в лиге. «Каролина» забрала его с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года.
О выходе на замену.
"Я не был уверен, что выйду, но видел, что происходит. Мы могли бы получше сыграть для Фредди во втором периоде.
Когда я вышел, то был довольно спокоен. Постарался просто получить удовольствие от игры. И мы провели отличный третий период. К сожалению, в овертайме случился неудачный отскок и шайба попала в наши ворота".
О возможности выйти в старте на 4-й матч.
«Это не мне решать. Фред — причина, по которой мы сейчас здесь. Если мне скажут, что я выйду в старте, отлично. Если нет, я все равно буду готов», — сказал Басси.