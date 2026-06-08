Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2

Басси о возможности стать основным вратарем «Каролины» в финале Кубка Стэнли: «Это не мне решать. Андерсен — причина, по которой мы здесь»

Вратарь «Каролины» Брендон Басси высказался о возможности стать основным вратарем «Каролины» в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» (1−2 после трех игр).

В третьем матче 27-летний канадец дебютировал в плей-офф НХЛ, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего 4 шайбы после 16 бросков.

Басси, вступивший в игру с начала третьего периода, отразил 18 из 19 бросков, в том числе штрафной бросок в исполнении Митча Марнера.

До этого сезона Брендон ни разу не играл в лиге. «Каролина» забрала его с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года.

О выходе на замену.

"Я не был уверен, что выйду, но видел, что происходит. Мы могли бы получше сыграть для Фредди во втором периоде.

Когда я вышел, то был довольно спокоен. Постарался просто получить удовольствие от игры. И мы провели отличный третий период. К сожалению, в овертайме случился неудачный отскок и шайба попала в наши ворота".

О возможности выйти в старте на 4-й матч.

«Это не мне решать. Фред — причина, по которой мы сейчас здесь. Если мне скажут, что я выйду в старте, отлично. Если нет, я все равно буду готов», — сказал Басси.