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Представлен проморолик Матча года с Овечкиным, Панариным и Сергачевым. Хоккеисты отправились в Петербург на автомобиле с номером «О929ВИ»

Представлен проморолик Матча года в 2026 году с участием Александра Овечкина, Артемия Панарина и Михаила Сергачева.

Источник: Спортс‘’

"По сюжету хоккеисты отправляются в Санкт-Петербург на Матч года — в формате настоящего мужского трипа, где возможно все: Панарин с Nokia, Сергачев с дискошаром, Овечкин за рулем.

Ролик построен на самоиронии, узнаваемых образах игроков и отсылках, которые оценят хоккейные болельщики. Овечкин «пока не объявлял», Панарин не узнал «Алису», а Сергачев подтверждает статус самого модного участника поездки", — говорится в релизе организаторов матча.

На номере автомобиля, на котором поехали хоккеисты, написано «О929ВИ». Овечкин на данный момент забил 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Матч года с участием российских игроков КХЛ и НХЛ пройдет 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

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