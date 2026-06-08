Лучший игрок ВХЛ по версии хоккеистов и лучший бомбардир — Шалагин из «Металлурга», лучший вратарь — Волохин из «Химика», лучший форвард — Быков из «Нефтяника».

лучший вратарь — Евгений Волохин («Химик»);
лучший защитник — Сергей Теряев («Югра»);
лучший нападающий — Максим Быков («Нефтяник»);
лучший новичок — Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка»);
лучший бомбардир — Михаил Шалагин («Металлург»).
приз имени Анатолия Фирсова лучшему игроку по мнению хоккеистов — Михаил Шалагин («Металлург»);
лучший тренер — Александр Перов («Югра»);
лучший руководитель — Василий Филипенко («Югра»);
лучший главный судья — Денис Кондратьев;
лучший линейный судья — Владимир Пырхов.