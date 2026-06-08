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Лучший игрок ВХЛ по версии хоккеистов и лучший бомбардир — Шалагин из «Металлурга», лучший вратарь — Волохин из «Химика», лучший форвард — Быков из «Нефтяника».

ВХЛ объявила обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2025/26.

Источник: Спортс‘’

лучший вратарь — Евгений Волохин («Химик»);

лучший защитник — Сергей Теряев («Югра»);

лучший нападающий — Максим Быков («Нефтяник»);

лучший новичок — Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка»);

лучший бомбардир — Михаил Шалагин («Металлург»).

приз имени Анатолия Фирсова лучшему игроку по мнению хоккеистов — Михаил Шалагин («Металлург»);

лучший тренер — Александр Перов («Югра»);

лучший руководитель — Василий Филипенко («Югра»);

лучший главный судья — Денис Кондратьев;

лучший линейный судья — Владимир Пырхов.