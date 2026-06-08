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Юров об отличии тренеров в НХЛ от российских: «Там проще, всегда могу подойти с вопросами, а мне без проблем расскажут все. Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная»

Данила Юров сравнил российских и североамериканских тренеров.

Источник: Спортс‘’

— Что, на ваш взгляд, отличает тренеров в Северной Америке?

— Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная, чтобы не было никаких обид, никаких загонов. Стараются поговорить с игроком, поддержать его. В этом плане мне проще там, потому что всегда могу подойти и задать какие-то вопросы, а мне без проблем расскажут все.

Тренер делает огромную работу для команды, для того, чтобы все были равны и честны друг перед другом, — отметил форвард «Миннесоты».

Юров о Северной Америке: «Нет искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и он сделал это потому, что должен. Через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил. Они так воспитаны».