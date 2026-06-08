Юров об отличии тренеров в НХЛ от российских: «Там проще, всегда могу подойти с вопросами, а мне без проблем расскажут все. Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная»

— Что, на ваш взгляд, отличает тренеров в Северной Америке?
— Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная, чтобы не было никаких обид, никаких загонов. Стараются поговорить с игроком, поддержать его. В этом плане мне проще там, потому что всегда могу подойти и задать какие-то вопросы, а мне без проблем расскажут все.
Тренер делает огромную работу для команды, для того, чтобы все были равны и честны друг перед другом, — отметил форвард «Миннесоты».
Юров о Северной Америке: «Нет искренности, как у нас. Человек может подойти поговорить, и он сделал это потому, что должен. Через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил. Они так воспитаны».