Юров об отличии тренеров в НХЛ от российских: «Там проще, всегда могу подойти с вопросами, а мне без проблем расскажут все. Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная»

— Они больше нацелены на то, чтобы у тебя ментальность была правильная, чтобы не было никаких обид, никаких загонов. Стараются поговорить с игроком, поддержать его. В этом плане мне проще там, потому что всегда могу подойти и задать какие-то вопросы, а мне без проблем расскажут все.