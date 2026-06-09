«Марнера критиковали, принимая спокойствие за безразличие, но спокойствием обладали все великие игроки. Митч — особенный». Генменеджер бывшей команды Митча в OHL о достоинствах игрока

"Люди раньше его критиковали, потому что спокойствие, с которым он играет, они принимали за безразличие. Но именно это спокойствие — часть того, что делает его великим. У всех великих игроков оно есть.
У него всегда был потенциал стать игроком, который решает исход матчей. Даже в юношеском хоккее он всегда хотел получать шайбу в ключевые моменты. В 2016 году он набрал 44 очка в 18 матчах плей-офф за «Лондон». В прошлых плей-офф НХЛ у него были проблемы, но он был далеко не единственным, кто с ними столкнулся. Он всегда раздвигал границы. На это потребовалось время, но он научился. Хорошего в нем явно больше, чем плохого. Особенный игрок", — отметил Хантер.
«Люди сомневаются, что Марнера включат в Зал славы? Серьезно? Он попадет туда с первой попытки». Генменеджер бывшей команды Митча в OHL похвалил его за игру в плей-офф.