Ротенберг о будущем Овечкина: «Я не вправе советовать. Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки»

"Я не вправе советовать что-то Саше, это решение будет принято его семьей. Овечкин сам определится — он сам знает, что лучше для него и семьи.
Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки", — сказал первый вице-президент ФХР.
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