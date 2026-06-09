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Ротенберг о будущем Овечкина: «Я не вправе советовать. Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки»

Роман Ротенберг убежден, что Александр Овечкин может играть за «Вашингтон» еще долго.

"Я не вправе советовать что-то Саше, это решение будет принято его семьей. Овечкин сам определится — он сам знает, что лучше для него и семьи.

Он может играть на высоком уровне долгие годы. У него такой талант, сумасшедшая мотивация побить еще один рекорд Гретцки", — сказал первый вице-президент ФХР.

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