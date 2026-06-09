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«Флорида» продлила вратаря Купера Блэка (203 см, 101 кг) на 2 года. Он сыграл 42 матча в регулярке АХЛ в этом сезоне

«Флорида» объявила о подписании нового контракта с вратарем Купером Блэком.

24-летний американец (203 см, 101 кг) получил двустороннее соглашение сроком на 2 года.

Зарплата на уровне НХЛ составит 850 тысяч долларов в первом сезоне и 900 тысяч — во втором, на уровне АХЛ — 250 и 275 тысяч соответственно.

Блэк не был задрафтован и присоединился к «Пантерс» в 2024 году после двух сезонов за колледж Дартмут в NCAA.

В этом сезоне он стал основным вратарем фарм-клуба южан — «Шарлотт Чекерс».

В активе Купера 42 матча в регулярном чемпионате АХЛ (25 побед, 90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,47) и 3 в плей-офф (1 победа, 89,2%, 2,16).