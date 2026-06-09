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Стаал о 2 днях перерыва между матчами финала в Лас-Вегасе: «Отвлечься от хоккея на время — не так уж плохо. Организму нужна передышка, у нас отличный отель и хорошая еда»

Капитан «Каролины» Джордан Стаал высказался о двухдневном перерыве между третьим и четвертым матчами финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (1−2).

В воскресенье у команды был просмотр видео и посещение тренировочного центра UFC для восстановительных процедур. После этого игроки получили свободное время.

В понедельник состоялось полноценное тренировочное занятие.

"Отвлечься от хоккея на время — не так уж плохо. Сходить в хороший ресторан — это здорово.

Организму нужна передышка, у нас отличный отель и хорошая еда. Лучшего места для восстановления сил на выезде просто не найти", — сказал Стаал.

Торторелла дал «Вегасу» день отдыха перед 4-й игрой с «Каролиной»: «Чрезмерные тренировки скорее вредят, чем помогают. Мы доверяем ребятам, пусть займутся своими делами».