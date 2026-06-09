Бринд’Амор выбрал стартового вратаря «Каролины» в 4-м матче финала, но не назвал его: «Предпочту сохранить секрет. История зажила своей жизнью, мне это даже нравится»

В третьей игре (4:5 2ОТ) 36-летний Фредерик Андерсен пропустил 4 шайбы после 16 бросков и был заменен после двух периодов.
27-летний Брендон Басси дебютировал в плей-офф НХЛ и отразил 18 из 19 бросков, в том числе штрафной бросок в исполнении Митча Марнера.
«Предпочту сохранить секрет. Это единственный момент сейчас, который вызывает напряжение. Кажется, эта история зажила своей собственной жизнью, и мне это даже нравится», — сказал Бринд’Амор.
Басси воздержался от ответа на вопрос о том, сказали ли ему, что он сыграет.
«Вы же знаете, что Родди — наш тренер? Это все, что я могу сказать. Посмотрим, что будет. В моей подготовке ничего не меняется. Я много работаю, вот и все», — сказал Басси.
Бринд’Амор о стартовом вратаре «Каролины» в 4-м матче финала: «Не предполагаю никаких изменений, но решение примем после тренировки завтра. Посмотрим на самочувствие Андерсена».