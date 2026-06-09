Стоун о камбэке «Каролины» в 3-м матче финала: «Не думаю, что “Вегас” был так уж плох в 3-м периоде. Плохими были 39 секунд — мы извлечем уроки из этого»

После двух периодов «Голден Найтс» вели со счетом 4:0, но в третьем «Харрикейнс» забросили 4 безответные шайбы и перевели встречу в овертайм.
Три шайбы были заброшены на 48-й минуте с интервалом в 39 секунд, что стало новым рекордом финалов.
«Каролина» стала только второй командой в истории НХЛ, кому удалось отыграть дефицит в 4 шайбы в финальной серии.
"Всегда есть над чем поработать, но не думаю, что мы так уж плохо сыграли в третьем периоде. Вот эти 39 секунд — они были плохими. В целом же до этого момента мы играли отлично.
Мы разберем эти моменты, извлечем из них уроки и двинемся дальше. Постараемся направить нашу игру в правильное русло", — сказал Стоун.