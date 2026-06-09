Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
12.06
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2

Стоун о камбэке «Каролины» в 3-м матче финала: «Не думаю, что “Вегас” был так уж плох в 3-м периоде. Плохими были 39 секунд — мы извлечем уроки из этого»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун высказался о камбэке «Каролины» в третьем матче финала Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 2−1).

После двух периодов «Голден Найтс» вели со счетом 4:0, но в третьем «Харрикейнс» забросили 4 безответные шайбы и перевели встречу в овертайм.

Три шайбы были заброшены на 48-й минуте с интервалом в 39 секунд, что стало новым рекордом финалов.

«Каролина» стала только второй командой в истории НХЛ, кому удалось отыграть дефицит в 4 шайбы в финальной серии.

"Всегда есть над чем поработать, но не думаю, что мы так уж плохо сыграли в третьем периоде. Вот эти 39 секунд — они были плохими. В целом же до этого момента мы играли отлично.

Мы разберем эти моменты, извлечем из них уроки и двинемся дальше. Постараемся направить нашу игру в правильное русло", — сказал Стоун.