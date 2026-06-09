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Биссоннетт о Макфарленде в «Нэшвилле»: «Один из лучших генменеджеров в НХЛ. У клуба хорошая поддержка, в штате нет налога на доходы — можно создать мощную команду за 3−4 года»

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт считает, что «Нэшвилл» сделал хороший ход, назначив Криса Макфарленда президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером.

Ранее 56-летний управленец провел 11 сезонов в системе «Колорадо», а последние четыре года занимал должность генерального менеджера клуба.

"Он один из лучших генменеджеров в лиге. Теперь у него есть возможность поработать в привлекательном месте, где нет большой шумихи.

У клуба хорошая поддержка, а в штате нет налога на доходы — можно создать мощную команду за 3−4 года.

«Нэшвилл» привлекает не так много внимания, но эта организация может очень быстро набрать обороты после этого назначения«, — убежден ведущий подкаста Spittin» Chiclets.