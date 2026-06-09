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Аналитик Грегор о Бэбкоке и «Эдмонтоне»: «Извините, но победа в Кубке Стэнли в 2008 году — недостаточно веская причина для его найма. Это было бы ужасным решением для “Ойлерс&rdquo

Обозреватель сайта OilersNation Джейсон Грегор критически высказался о возможном назначении Майка Бэбкока главным тренером «Эдмонтона».

Ранее стало известно, что 63-летний специалист общался с владельцем «Эдмонтона» и лидерами команды.

"Извините, но победа в Кубке Стэнли в 2008 году — недостаточно веская причина для найма Бэбкока.

Даже если закрыть глаза на его действия по отношению к некоторым игрокам, то есть статистика — ни одной победы в сериях плей-офф с 2013 года. Еще одно подтверждение того, что это было бы ужасным решением для «Ойлерс», — написал Грегор.

Во главе сборной Канады Бэбкок дважды выиграл Олимпиаду, по разу — Кубок мира и чемпионат мира. В НХЛ он работал в «Анахайме», «Детройте», «Торонто» и «Коламбусе».

Из «Блю Джекетс» его уволили в сентябре 2023 года — через 2 месяца после назначения. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото.