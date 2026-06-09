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Фарм «Каролины» вышел в финал плей-офф АХЛ, выбив фарм «Колорадо» (4−3). Мифтахов отразил 39 из 42 бросков в 7-м матче, у Рябкина победный гол

«Чикаго Вулвс» вышел в финал Кубка Колдера, обыграв «Колорадо Иглс» в финальной серии Западной конференции (4−3, 4:3 в седьмом матче).

Для «волков» выход в финал плей-офф АХЛ стал первым с чемпионского 2022 года.

Вратарь фарм-клуба «Каролины» Амир Мифтахов, отыгравший второй матч за два дня, отразил 39 из 42 бросков в седьмой игре и был признан третьей звездой.

Автором победной шайбы «Вулвс» стал 19-летний форвард Иван Рябкин, отличившийся на 53-й минуте при счете 3:2. В его активе 7 (4+3) очков в 16 играх в текущем плей-офф.

Отметим, что в составе «Чикаго» выступают еще 3 россиянина — форварды Виктор Неучев и Никита Павлычев, а также вратарь Руслан Хажеев.

Российский вратарь фарма «Колорадо» Илья Набоков вновь был включен в состав в роли запасного вратаря. В итоге бывший голкипер «Металлурга» пока так и не дебютировал в АХЛ.

Соперником «Чикаго Вулвс» по финалу будут «Торонто Марлис», за которых выступает российский вратарь Артур Ахтямов.