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Руководитель клуба НХЛ сравнил Маккенну с Панариным: «Он наберет много очков, получит признание, но сыграет за 3−4 команды и не заявит о себе в плей-офф»

Неназванный руководитель клуба НХЛ сравнил фаворита драфта НХЛ-2026 Гэвина Маккенну с форвардом «Лос-Анджелеса» Артемием Панариным.

"Маккенна наберет кучу очков в НХЛ. Он отлично обращается с шайбой и играет в большинстве. Меня беспокоит то, что он похож на Артемия Панарина.

Он получит свое признание, но сыграет за 3−4 команды и никогда по-настоящему не заявит о себе в плей-офф", — говорится в скаутском отчете The Athhletic.

Отметим, что Панарин не был задрафтован в НХЛ, по ходу первого сезона в лиге ему исполнилось 24 года. До «Кингс» он выступал за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

В общей сложности Артемий провел 830 игр в регулярных чемпионатах лиги и набрал 954 (330+624) очка — 1,14 в среднем за матч. Полезность — «плюс 140».

В Кубке Стэнли у него 77 игр и 64 (23+41) балла — 0,83 в среднем за матч. Полезность — «минус 22».

Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх.