Коньков о Шипачеве: «Салават» получил игрока высокого уровня, который способен приносить большую пользу. Главная задача — интегрировать Вадима, использовать его правильно"

— Шипачев остается в игре, продолжит карьеру. «Салават Юлаев» получил игрока высокого уровня, который способен приносить большую пользу команде.
Главная задача — это интегрировать Шипачева, использовать его правильно, чтобы он имел возможность показывать свою игру и быть в хорошей физической форме.
— Поможет ли Шипачев еще больше раскрыться Жаровскому, учитывая то, что в минском «Динамо» Вадим играл с молодыми?
— Каждому молодому игроку есть чему поучиться у хоккеиста такого плана, как Вадим Шипачев, у которого есть большие победы на международном и клубном уровне, — сказал Коньков.