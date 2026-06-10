Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.06
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2

Бринд’Амор о 4-м матче с «Вегасом»: «Каждая игра начинается с чистого листа, не знаю, как все сложится. Счет может быть 0:0, а может и 10:9»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался в преддверии четвертого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (1−2).

Источник: Спортс‘’

В третьей игре «Харрикейнс» потерпели поражение во втором овертайме со счетом 4:5.

"Каждая игра начинается с чистого листа, поэтому я не знаю, как все сложится. Счет может быть 0:0. Судя по тому, как все складывается, игра может закончиться и со счетом 10:9. Никогда не знаешь наверняка. И это нормально.

Я думаю, то, что меня действительно радует в нашей команде, — это то, что, как бы ни складывалася матч, мы способны продолжать играть. Если счет 0:0, никаких проблем. Если игра результативная, мы тоже находим способ адаптироваться к этому«, — сказал Бринд’Амор.

Почему Кочетков не играет за «Каролину»? А он окажется на Кубке Стэнли, если так и не выйдет на лед?