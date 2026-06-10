Бринд’Амор о 4-м матче с «Вегасом»: «Каждая игра начинается с чистого листа, не знаю, как все сложится. Счет может быть 0:0, а может и 10:9»

В третьей игре «Харрикейнс» потерпели поражение во втором овертайме со счетом 4:5.
"Каждая игра начинается с чистого листа, поэтому я не знаю, как все сложится. Счет может быть 0:0. Судя по тому, как все складывается, игра может закончиться и со счетом 10:9. Никогда не знаешь наверняка. И это нормально.
Я думаю, то, что меня действительно радует в нашей команде, — это то, что, как бы ни складывалася матч, мы способны продолжать играть. Если счет 0:0, никаких проблем. Если игра результативная, мы тоже находим способ адаптироваться к этому«, — сказал Бринд’Амор.
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