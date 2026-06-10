Бабаев о Квартальнове: «С одной стороны, он ничего не выиграл, для “Локомотива” это самая проблемная ситуация. С другой — он один из лучших тренеров, кто работает с молодежью.

В минувшем сезоне команда выиграла Кубок Гагарина под руководством Боба Хартли, который после этого объявил о завершении карьеры.
— Как я понимаю, руководство «Локомотива» вело переговоры с иностранным тренером, но договориться не получилось. В итоге они выбрали Квартальнова, который уже там работал.
Тут две стороны одной медали. С одной стороны, Квартальнов ничего не выиграл, и это для «Локомотива» самая проблемная ситуация. С другой стороны, Квартальнов — один из лучших тренеров, кто работает с молодежью. Сто процентов, что он поможет молодым игрокам в Ярославле.
И когда-то эта черная полоса Квартальнова закончится. Поэтому почему бы и нет? По мне, русский специалист лучше, чем иностранец.
— «Локомотив» способен выиграть три Кубка подряд?
— Состав для этого есть, опыт есть. Если игроки будут так же относиться к делу, то я думаю, что нормально все будет. И дальше уже скажется тренерское мастерство, — сказал Бабаев.