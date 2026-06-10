Бабаев о Квартальнове: «С одной стороны, он ничего не выиграл, для “Локомотива” это самая проблемная ситуация. С другой — он один из лучших тренеров, кто работает с молодежью.

Тут две стороны одной медали. С одной стороны, Квартальнов ничего не выиграл, и это для «Локомотива» самая проблемная ситуация. С другой стороны, Квартальнов — один из лучших тренеров, кто работает с молодежью. Сто процентов, что он поможет молодым игрокам в Ярославле.