Басси вышел в старте «Каролины» на 4-й матч финала с «Вегасом» и отразил 18 бросков из 21. Кочетков был запасным — фамилию нанесут на Кубок Стэнли в случае победы «Харрикейнс&raqu

27-летний канадец, для которого это был первый старт в плей-офф НХЛ в карьере, отразил 18 бросков из 21.
Основной вратарь «Харрикейнс» на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли Фредерик Андерсен не был включен в заявку на игру.
Сменщиком Басси стал Петр Кочетков. Включение в заявку позволило россиянину выполнить критерий участия в финальной серии.
Это значит, что в случае итогового успеха клуба из Роли его фамилия будет гарантированно нанесена на Кубок Стэнли.
Почему Кочетков не играет за «Каролину»? А он окажется на Кубке Стэнли, если так и не выйдет на лед?