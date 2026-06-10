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Басси вышел в старте «Каролины» на 4-й матч финала с «Вегасом» и отразил 18 бросков из 21. Кочетков был запасным — фамилию нанесут на Кубок Стэнли в случае победы «Харрикейнс&raqu

Вратарь «Каролины» Брендон Басси вышел в старте на четвертый матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:3, 2−2).

27-летний канадец, для которого это был первый старт в плей-офф НХЛ в карьере, отразил 18 бросков из 21.

Основной вратарь «Харрикейнс» на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли Фредерик Андерсен не был включен в заявку на игру.

Сменщиком Басси стал Петр Кочетков. Включение в заявку позволило россиянину выполнить критерий участия в финальной серии.

Это значит, что в случае итогового успеха клуба из Роли его фамилия будет гарантированно нанесена на Кубок Стэнли.

Почему Кочетков не играет за «Каролину»? А он окажется на Кубке Стэнли, если так и не выйдет на лед?