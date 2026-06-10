Капитан «Колорадо» Ландескуг стал обладателем приза Мессье за лидерские качества

Награда вручается игроку, демонстрирующему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами и играющему ведущую роль в развитии хоккея в своем сообществе.
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье сам определяет победителя. Ландескуг стал первым представителем «Эвеланш», получившим этот приз (вручается с сезона-2006/07).
В прошлом году Габриэль вернулся в хоккей, пропустив почти 3 года из-за операций на колене и длительного восстановления.
В сезоне-2025/26 швед набрал 35 (14+21) очков в 60 играх в регулярном чемпионате, выигранном «Эвеланш». Также он добавил 11 (6+5) баллов в 13 играх в плей-офф.