Станковен забросил 11 шайб в текущем плей-офф и приблизился к рекорду «Каролины». Он 5 раз открыл счет, став 9-м игроком в истории НХЛ с таким достижением

На счету 23-летнего игрока стало 15 (11+3) очков в 17 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+6».
Станковен приблизился к рекорду «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс» по числу голов за один розыгрыш плей-офф.
Он принадлежит нынешнему главному тренеру команды Роду Бринд’Амору (2006, 12 голов в 25 играх). Логан превзошел достижение Эрика Стаала (2009, 10 в 18).
Отметим, что 5 из 11 шайб Станковена в этом плей-офф были первыми в матчах. Он стал 9-м игроком в истории лиги, кому удалось как минимум 5 раз открыть счет в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Рекорд делят Бобби Халл (1962, «Чикаго», 6), Фернандо Пизани (2006, «Эдмонтон», 6) и Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 6).
Также в списке Гленн Андерсон (1990, «Эдмонтон», 5), Дэйв Андрейчук (1993, «Торонто», 5), Руслан Федотенко (2004, «Тампа», 5), Майкл Каммалери (2010, «Монреаль», 5) и Брэйден Пойнт (2021, «Тампа», 5).
«Каролину» тащит 173-сантиметровый боевичок из второго раунда драфта. Его получили почти случайно.