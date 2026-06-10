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Ландескуг стал обладателем «Мастертон Трофи». Капитану «Колорадо» вручили награду дома, когда он давал интервью о получении приза Мессье

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — награды за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В прошлом году 33-летний швед вернулся в хоккей после пропуска почти 3 полных лет из-за операций на колене и длительного восстановления.

В сезоне-2025/26 швед набрал 35 (14+21) очков в 60 играх в регулярном чемпионате, выигранном «Эвеланш». Также он добавил 11 (6+5) баллов в 13 играх в плей-офф.

Ландескуг получил награду дома, когда давал интервью по случаю вручения ему приза Марка Мессье за лидерские качества.

После общения с репортером Габриэлю вручили iPad с сообщениями от его врача Мэтью Джордана, одноклубников Нэтана Маккиннона и Кэйла Макара, а также от отца и супруги Мелиссы.

Пока Ландескуг посмотрел видео, его попросили развернуться. Сзади стояли его жена и трое детей, а также сотрудник Зала хоккейной славы с «Мастертон Трофи».