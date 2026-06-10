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Басси — 3-й вратарь за последние 58 лет, чей 1-й старт в плей-офф НХЛ пришелся на финал Кубка Стэнли. Также в списке Маркканен и Василевский

Вратарь «Каролины» Брендон Басси вышел в старте на четвертый матч финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:3, 2−2).

27-летний канадец, для которого это был первый старт в плей-офф НХЛ в карьере, отразил 18 бросков из 21.

Основной вратарь «Харрикейнс» на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли Фредерик Андерсен не был включен в заявку на игру.

Басси стал третьим вратарем с начала эпохи расширения НХЛ (сезон-1967/68), чей первый старт в плей-офф НХЛ пришелся на финал Кубка Стэнли.

Также в списке Юсси Маркканен (2006, «Эдмонтон», на фоне травмы Дуэйна Ролосона) и Андрей Василевский (2015, «Тампа», на фоне травмы Бена Бишопа).