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Овечкин стал 9-м в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Ландескуг взял приз, Тэйвс — 3-й, Копитар — 4-й, Макэвой — 7-й

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял девятое место в голосовании за «Билл Мастертон Трофи» — награды за высокое спортивное мастерство и верность хоккею, вручаемой по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Вчера стало известно, что трофей получил форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, вернувшийся в хоккей после пропуска почти трех лет из-за операций на колене и длительного восстановления.

Каждый из 203 журналистов назвал тройку лучших, баллы распределялись по системе 5−3−1.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» — 509 баллов (69 первых мест);

2. Расмус Далин, «Баффало» — 399 (53);

3. Джонатан Тэйвс, «Виннипег» — 247 (25);

4. Анже Копитар, «Лос-Анджелес» — 97 (11);

5. Линус Улльмарк, «Оттава» — 84 (7);

6. Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй» — 81 (10);

7. Чарли Макэвой, «Бостон» — 67 (6);

8. Оззи Висблатт, «Нэшвилл» — 54 (2);

9. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 39 (3);

10. Спенсер Найт, «Чикаго» — 36 (4);

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