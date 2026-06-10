Овечкин стал 9-м в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Ландескуг взял приз, Тэйвс — 3-й, Копитар — 4-й, Макэвой — 7-й

Вчера стало известно, что трофей получил форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг, вернувшийся в хоккей после пропуска почти трех лет из-за операций на колене и длительного восстановления.
Каждый из 203 журналистов назвал тройку лучших, баллы распределялись по системе 5−3−1.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Габриэль Ландескуг, «Колорадо» — 509 баллов (69 первых мест);
2. Расмус Далин, «Баффало» — 399 (53);
3. Джонатан Тэйвс, «Виннипег» — 247 (25);
4. Анже Копитар, «Лос-Анджелес» — 97 (11);
5. Линус Улльмарк, «Оттава» — 84 (7);
6. Даррен Рэддиш, «Тампа-Бэй» — 81 (10);
7. Чарли Макэвой, «Бостон» — 67 (6);
8. Оззи Висблатт, «Нэшвилл» — 54 (2);
9. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 39 (3);
10. Спенсер Найт, «Чикаго» — 36 (4);