Овечкин собрал идеального российского игрока. Капитан «Вашингтона» выбрал бросок Семина, катание Кучерова, силу Артюхина, передачи Дацюка и кистевой Малкина

— Собери идеального российского игрока. У кого лучше бросок?
— Семин.
— Лучшее катание.
— Кучеров.
— Сила.
— Артюхин.
— Передачи.
— Дацюк.
— Лучший кистевой.
— Давай возьмем Малыча.
— Кто лучше в обороне?
— Сидит человек (показал на Сергачева — Спортс"), — сказал Овечкин.
Представлен проморолик Матча года с Овечкиным, Панариным и Сергачевым. Хоккеисты отправились в Петербург на автомобиле с номером «О929ВИ».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше