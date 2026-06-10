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Овечкин собрал идеального российского игрока. Капитан «Вашингтона» выбрал бросок Семина, катание Кучерова, силу Артюхина, передачи Дацюка и кистевой Малкина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин собрал идеального российского хоккеиста.

Источник: Спортс‘’

— Собери идеального российского игрока. У кого лучше бросок?

— Семин.

— Лучшее катание.

— Кучеров.

— Сила.

— Артюхин.

— Передачи.

— Дацюк.

— Лучший кистевой.

— Давай возьмем Малыча.

— Кто лучше в обороне?

— Сидит человек (показал на Сергачева — Спортс"), — сказал Овечкин.

Представлен проморолик Матча года с Овечкиным, Панариным и Сергачевым. Хоккеисты отправились в Петербург на автомобиле с номером «О929ВИ».

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