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Крикунов о Наместникове: «Не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Получается, на 100% нигде надолго не прижился. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о нападающем «Виннипега» Владиславе Наместникове.

Источник: Спортс‘’

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний форвард сыграл 60 матчей и набрал 14 (8+6) очков.

«Я даже хорошо качеств Наместникова не знаю. Но он попал в НХЛ, а чтобы туда попасть, надо играть хорошо. Правда, не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде — как Дацюк в “Детройте”, либо Овечкин в “Вашингтоне”.

Получается, на 100% Наместников нигде надолго не прижился. А по матчам за сборную России я его даже не помню", — сказал Крикунов.

В НХЛ Наместников ранее выступал за «Тампу», «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас». Он играет за «Джетс» с сезона-2022/23.