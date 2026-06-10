Крикунов о Наместникове: «Не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Получается, на 100% нигде надолго не прижился. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде»

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний форвард сыграл 60 матчей и набрал 14 (8+6) очков.
«Я даже хорошо качеств Наместникова не знаю. Но он попал в НХЛ, а чтобы туда попасть, надо играть хорошо. Правда, не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде — как Дацюк в “Детройте”, либо Овечкин в “Вашингтоне”.
Получается, на 100% Наместников нигде надолго не прижился. А по матчам за сборную России я его даже не помню", — сказал Крикунов.
В НХЛ Наместников ранее выступал за «Тампу», «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас». Он играет за «Джетс» с сезона-2022/23.