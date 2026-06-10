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Басси о 4-м матче финала с «Вегасом»: «Здорово помочь команде победить. А что касается будущего, что бы ни случилось, я буду готов»

Вратарь «Каролины» Брендон Басси высказался после победы в четвертом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:3, 2−2).

Источник: Спортс‘’

27-летний американец, для которого это был первый старт в плей-офф НХЛ в карьере, отразил 18 бросков из 21.

Основной вратарь «Харрикейнс» на протяжении текущего розыгрыша Кубка Стэнли Фредерик Андерсен не был включен в заявку на игру.

"Конечно, здорово помочь команде победить.

А что касается будущего, что бы ни случилось, я буду готов", — сказал Басси.

Басси из «Каролины» — 1-й вратарь за 65 лет с победой в дебютном старте в Кубке Стэнли, который пришелся на финал.

Финал Кубка Стэнли затягивается — все благодаря 37-летнему Стаалу.

Бринд’Амор о Басси в старте «Каролины» в 4-м матче финала: «Андерсену нужен был перерыв. Полноценная передышка — отдых на весь вечер».