Мурашов и Илья Протас вошли в символическую сборную лучших проспектов в АХЛ по итогам сезона-2025/26

В список вошел вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов.
В минувшей регулярке Мурашов провел 38 матчей за «Уилкс-Бэрри», отражая в среднем 91,9% бросков. В плей-офф в его активе 15 игр при 93,1% отраженных бросков.
В символическую сборную также попал белорусский нападающий системы «Вашингтона» Илья Протас. У него 66 (29+37) балллов в 69 матчах за «Херши» в регулярке. В 6 играх плей-офф он набрал 6 (2+4) очков.
В состав сборной топ-проспектов также вошли Адам Энгстрем («Лаваль», система «Монреаля»), Картер Якемчук («Бельвиль», система «Оттавы»), Михаэль Брандсегг-Нюгард («Гранд Рэпидс», система «Детройта») и Конста Хелениус («Рочестер», система «Баффало»).