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Владимир Крикунов: «ЧМ в очередной раз пройдет без России. Думаю, сам турнир недополучает в разных аспектах. Это несправедливо, я уже устал говорить на эту тему»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о недопуске национальной команды до турниров.

Источник: Спортс‘’

Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/27 по соображениям безопасности. Планируется, что тема будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в сентябре.

При этом ИИХФ уже сформировала группы на чемпионат мира-2027 без учета России и Беларуси.

"Без России пройдет чемпионат мира в очередной раз, но, я думаю, что сам чемпионат мира недополучает в разных аспектах.

Конечно, это однозначно несправедливо, я уже устал говорить на эту тему и думать о таких новостях", — сказал Крикунов.