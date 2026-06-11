Владимир Крикунов: «ЧМ в очередной раз пройдет без России. Думаю, сам турнир недополучает в разных аспектах. Это несправедливо, я уже устал говорить на эту тему»

Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/27 по соображениям безопасности. Планируется, что тема будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в сентябре.
При этом ИИХФ уже сформировала группы на чемпионат мира-2027 без учета России и Беларуси.
"Без России пройдет чемпионат мира в очередной раз, но, я думаю, что сам чемпионат мира недополучает в разных аспектах.
Конечно, это однозначно несправедливо, я уже устал говорить на эту тему и думать о таких новостях", — сказал Крикунов.