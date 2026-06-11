Кларк о том, что поддержала Разина в ситуации с журналистом: «На него спустили всех собак. Понимаю, что ему неприятно даже при всей его мужественной фактуре. Я сама проходила хейт»

27 апреля на пресс-конференции после матча Фонбет Чемпионата КХЛ Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?» Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
— В ситуации с журналистом вы поддержали Разина, сказав: «Собаки лают — караван идет».
— Я его поддержала, потому что на него сейчас спустили всех собак и высказались даже те, кто к хоккею не имеет отношения. Я понимаю, что Разину неприятно даже при всей его мужественной фактуре.
Я сама проходила хейт, хотя по другому поводу — работы комментатором. Я хотела сказать, что надо делать свое дело и не обращать внимания на то, что тебе пытаются навязать.
— А вот Дмитрий Губерниев все еще подвергает Разина серьезной критике.
— Это мнение Димы. В каждой ситуации всегда есть своя правда — у Разина и у журналиста, тем более что он ничего не имеет против, — сказала Кларк.
«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.
Дмитрий Губерниев: «КХЛ странно себя повела, когда не отреагировала на слова Разина в адрес журналиста, это не очень здорово. Если наши тренеры ведут себя как он — я за иностранцев».