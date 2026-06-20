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Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин сыграл в пляжный волейбол с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

Футболист выложил соответствующее видео.

«Пляжный волейбол в такой компании ??», — подписал ролик Тюкавин.

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