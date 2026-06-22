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Дегтярев о возвращении России: «Если решение ИИХФ будет отрицательным, мы точно пойдем в суд. Девять федераций уже допускают нас в полном формате»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о ходе проведения переговоров с ИИХФ относительно возвращения российских сборных на международные турниры.

Источник: Спортс‘’

"На данный момент девять федераций уже допускают нас в полном формате. Вы все их знаете — это федерации водных видов спорта, дзюдо, борьбы и фехтования. Более чем в 20 федерациях юниоры выступают под национальным флагом. Декабрьское решение МОК, долгожданное, по рекомендации допускать всех юниоров под флагом, также в общем‑то готовилось нашей командой в коммуникации с МОК.

Кто на очереди? Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. С недавно избранным в лыжах Александром Оспельтом мы в коммуникации.

Кроме того, речь идет о хоккее. Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения ИИХФ.

Посмотрим, [каким будет решение]. Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем, как выиграли в лыжных гонках перед Олимпиадой и Паралимпиадой", — сказал Дегтярев.

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