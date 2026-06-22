Дегтярев о возвращении России: «Если решение ИИХФ будет отрицательным, мы точно пойдем в суд. Девять федераций уже допускают нас в полном формате»

"На данный момент девять федераций уже допускают нас в полном формате. Вы все их знаете — это федерации водных видов спорта, дзюдо, борьбы и фехтования. Более чем в 20 федерациях юниоры выступают под национальным флагом. Декабрьское решение МОК, долгожданное, по рекомендации допускать всех юниоров под флагом, также в общем‑то готовилось нашей командой в коммуникации с МОК.