Рябыкин о будущем Овечкина: «Проведет сезон в НХЛ и завершит все снайперские дела с Гретцки»

40-летний форвард в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ. Он забросил в НХЛ 1006 шайб с учетом плей-офф. Рекорд у Уэйна Гретцки — 1016 голов.
— А что скажете о продолжении карьеры нашей звезды, но не режимщика — Александра Овечкина?
— Мое мнение — Александр проведет этот сезон в НХЛ и завершит все свои снайперские дела с Гретцки, заберет себе его последний рекорд по общей сумме голов.
Кстати, никаких вопросов по режиму к Овечкину быть не может. Когда хоккеист выдает два десятка сезонов и тысячу шайб, то здесь феномен не только в снайперском мастерстве, но и в подготовке.
— В вашей карьере были игроки, которые тоже проводили отпуск не идеально, но выходили из него и моментально набирали форму?
— В КХЛ раньше было немало ребят с отменным здоровьем. Из последних примеров навскидку назову защитника Андрея Кутейкина. У нас в Омске он мог выйти из отпуска с повышенными килограммами и процентом жира, но один-два тренировочных дня — и защитник был в полном порядке.
Вообще хоккей — командная игра, но она не отменяет индивидуального подхода. У каждого — свои особенности организма, большие мастера используют их по максимуму, — сказал Рябыкин.
Скабелка о будущем Овечкина: «У “Вашингтона” хороший состав, способный выиграть Кубок Стэнли. Александр наверняка хочет победить напоследок».