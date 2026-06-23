Рябыкин о будущем Овечкина: «Проведет сезон в НХЛ и завершит все снайперские дела с Гретцки»

— В КХЛ раньше было немало ребят с отменным здоровьем. Из последних примеров навскидку назову защитника Андрея Кутейкина. У нас в Омске он мог выйти из отпуска с повышенными килограммами и процентом жира, но один-два тренировочных дня — и защитник был в полном порядке.